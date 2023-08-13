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ЗМІ: У повітряний простір України залітав іноземний пасажирський літак

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ: У повітряний простір України залітав іноземний пасажирський літак
Маршрут турецького літака, який залетів у повітряний простір України
фото: NRK

Літак відхилився від маршруту і пролетів на межі Закарпатської і Чернівецької областей

Турецький літак, який 25 липня переправляв норвезьких туристів із Осло до Анталії, залітав у закритий повітряний простір України. Про це повідомив норвезький суспільний мовник NRK.

Як зазначається, літак Airbus A320-200 турецької авіакомпанії BBN Airlines прямував із Осло до Анталії. Сервіс Flightradar24 зафіксував його маршрут, із якого видно, що повітряне судно заходило в закритий через війну український повітряний простір.

Видання пише, що після майже двох годин у повітрі літак відхилився від маршруту і пролетів на межі Закарпатської і Чернівецької областей України. Потім він залетів у повітряний простір Румунії.

Маршрут турецького літака, який ввійшов у повітряний простір України
Маршрут турецького літака, який ввійшов у повітряний простір України
фото: Flightradar24

BBN Airlines підтвердила, що 25 липня їхній Airbus A312-200 змінив початковий маршрут польоту через наближення шторму.

«Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів, щоб запобігти подібним інцидентам», – запевнив представник авіаперевізника.

За даними видання, Airbus A312-200 може перевозити до 180 пасажирів. Літак був орендований у BBN Airlines іншою турецькою авіакомпанією – Freebird Airlines, яка виконує чартерні рейси.

Журналісти запитали Freebird Airlines, скільки пасажирів було на борту літака та чи знали вони, що пролетять над Україною. Також NRK поцікавилося, чи сповістили пілоти українську владу перед тим, як залетіти в повітряний простір країни.

Компанія не відповіла на жодне з цих питань, але поінформувала, що після інциденту почалося внутрішнє розслідування.

Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ України на запит журналістів так само утрималися від коментарів.

Нагадаємо, що 23 червня пасажирський літак із Польщі залетів у повітряний простір України. Сталося це через негоду і помилку диспетчера.

Теги: літак Туреччина Україна

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