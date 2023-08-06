На оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ (фото)

Атрибут СРСР користувачі мережі помітили на мечі

На щит монумента «Батьківщина-мати» у Києві вранці 6 серпня встановили тризуб, який замінив демонтований герб СРСР. Монумент «Батьківщина-мати» також перейменують на «Україну-мати».

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Однак у Мережі помітили ще один радянський символ на монументі – зірку.

«З метою економії бюджетних коштів будемо вважати, що меч трофейний», – жартує Михайло Носалик.

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Своєю чергою, історик та політолог Олександр Палій запропонував голосування про те, що робити з двома зірочками на мечі статуї «Батьківщини-матері»: стилізувати під зірки з прапорів ЄС і НАТО, тобто Європейської Цивілізації, яку, відповідно, захищає Україна; або декомунізувати і здерти геть.

«У мене самого остаточної відповіді на це питання немає, вона лише формується. Цікаво дізнатися вашу думку», – пише Палій.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

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До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

Також депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу «Батьківщина-мати» у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву.