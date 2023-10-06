Теракт у Харкові: що відомо про постраждалих (фото)

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Станом на 11:00 вже відомо про 26 постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«Загинула дитина, постраждало 26 мирних людей, 10 з них – госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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До роботи залучено 69 надзвичайників та 14 одиниць техніки ДСНС.

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Нагадаємо, окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

На даний момент відомо вже про 27 поранених у Харкові. Також є загиблий – 10-річний хлопчик.

Вчора росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

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Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.