Ранкова атака на Харків: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
На даний момент відомо вже про 27 поранених у Харкові
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий ракетний удар росіян по Харкову. Про це він написав у Telegram.
«Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким!», – йдеться в повідомленні.
Усім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває.
«Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям. І я дякую всім нашим воїнам, які, попри все, рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор», – додав глава держави.
Нагадаємо, окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, і удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.
На даний момент відомо вже про 27 поранених у Харкові. Також є загиблий – 10-річний хлопчик.
Коментарі — 0