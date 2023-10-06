У Харкові під обстріл потрапили іноземні журналісти (фото)

Ракета прилетіла майже в готель, який є дуже популярним серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій

Під ворожий обстріл потрапила знімальна група португальського телеканалу RTP

Зранку 6 жовтня російські терористи вдарили по центру Харкова. Під ворожий обстріл потрапила знімальна група португальського телеканалу RTP. Журналісти не постраждали, проте знищена автівка Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

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«Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все», – сказав український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко, який потрапив під російську атаку.

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Зазначається, що іноземні журналісти були у відряджені та планували виїхати на Донеччину. Крім цього, сьогодні планували відвідати селище Гроза, де російська ракета забрала життя щонайменше 52 місцевих жителів.

«Ракета прилетіла майже в готель», – сказав Коваленко.

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фото з відкритих джерел

«Готель є дуже популярним серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій, які приїжджають у відрядження до Харкова. У НСЖУ вказують, що обстріли російськими ракетами готелів та закладів харчування, якими користуються журналісти у відрядженнях - це свідома тактика окупантів, спрямована на залякування журналістів та представників цивільного сектору», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах. На даний момент відомо вже про 27 поранених у Харкові. Також є загиблий – 10-річний хлопчик.

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Вчора росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.