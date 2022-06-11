Зрадник Сальдо отримав російський паспорт

Російські «аусвайси» не мають попиту серед громадян України, які живуть у Херсоні

Росія розпочала видачу своїх паспортів в окупованому українському Херсоні. Охочих отримати в окупантів документ набралося 23 особи на 250-тисячне місто. Серед новоспечених «громадян РФ» – гауляйтер Володимир Сальдо. Про це повідомляють кремлівські пропагандисти з «РІА Новини».

«Перші паспорти РФ видали в Херсоні, документ отримали 23 особи, включно з «головою адміністрації Херсонської області» Володимиром Сальдом. «Для мене це справді історичний момент. Я завжди думав про те, що ми одна країна та один народ», – сказав Сальдо», – пишуть пропагандисти.

Інформацію про те, що російські «аусвайси» не мають попиту серед громадян України, які живуть у Херсоні, підтвердив і журналіст Денис Казанський.

«В окупованому Херсоні з 250 тисяч мешканців отримати російський паспорт виявили бажання аж 23 особи. Усе це співробітники окупаційної адміністрації, які пішли служити загарбникам», – написав журналіст.

Казанський наголосив, що навіть заради створення картинки російські окупанти не змогли організувати хоча б подобу «черги» по російські паспорти. Херсон був, є і буде українським, і мешканці міста це вкотре підтверджують.

«Чекав, що росіяни зможуть знайти хоча б кілька сотень людей, щоб створити з них чергу для картинки, але не змогли навіть цього. Тому як доказ любові херсонців до Росії залишилося демонструвати тільки жалюгідну купку зрадників. Чорт, та в якомусь Кабулі напевно, було б більше охочих отримати російський паспорт», – зазначив Казанський.

Нагадаємо, 11 червня у Мелітополі Запорізької області окупанти видали першим місцевим жителям російські паспорти.

Як повідомлялося, росіяни планують провести на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей заходи, присвячені Дню Росії, який відзначається у країні-агресорів 12 червня.

Водночас, у Мелітополі з’явилися листівки, у яких місцеві патріоти оголосили про певну акцію, що пройде на центральній площі міста саме 12 червня, коли окупанти й планують влаштувати власне «свято».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мелітополі того дня має виступати російський військовий ансамбль, а також окупанти роздаватимуть сувенірні російські паспорти.

Нагадаємо, що у містах Півдня України українські партизани ведуть постійну агітаційну роботу. Так, у Мелітополі та Херсоні з’явилися листівки із закликами відмовлятися від російського громадянства, яке будуть пропонувати окупанти.

Мелітопольські партизани також оголосили полювання на «мера» міста Галину Данильченко.