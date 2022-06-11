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    Новини

    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)

    Аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і до того ж їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження - Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)
    Аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і до того ж їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження
    фото: Європейська солідарність

    Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень

    Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО «Справа громад» та Фондом Порошенка, невдовзі вирушить на фронт.

    Як розповів Петро Порошенко, аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і до того ж їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень. У комплексі є інтегрований БПЛА, камери з 50-кратним зумом і тепловізором мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Старлінк миттєво передаються просто в передовий пункт управління угрупуванням військ.

    «Закордонні аналоги коштують мільйони доларів – не сотні тисяч. Вони заліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були», – пояснює Порошенко.

    «Сьогодні завдячуючи вам, кожному, хто перерахував свої гроші на «Справу Громад», додатково на кожну вашу гривню гривню додає Фонд Порошенка – в такий ефективний спосіб буде забезпечуватись контрнаступ наших військ на сході і на півдні», – пояснює п’ятий Президент.

    Ініціатор проекту, ветеран війни проти росії, волонтер Гліб Бабіч розповідає, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем. Як відомо, ще до широкомасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами забезпечували системами відеорозвідки кілька бригад на лінії розмежування.

    «Я хочу привітати Гліба, бо ми цього дня дуже чекали. Абсолютно нова, супер-технологічна система оптичної, радіоелектронної та інших видів розвідки на базі броньованих машин із сучасними характеристиками. Завершене вже зараз навчання. Ми про це мовчали», – говорить Порошенко.

    «Колись ми оснащували бригади на лінії зіткнення, а зараз розроблені мобільні комплекси. Це те, у що має розвинутися наша допомога армії. Ми починали з шоломів, з бронежилетів, з білизни, з форми. І на сьогоднішній день вже йдуть технологічні речі, які значно підвищують ефективність нашої артилерії, реактивної артилерії, підвищують ефективність дій при контрнаступальних операціях і в обороні. Все це завдячуючи дуже потужній команді «Справи Громад». Ми пишаємось і сподіваємось, що дуже швидко вони опиняться зараз на фронті. Це перша машина, але вже у виробництві ще декілька», – пояснює Порошенко.

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    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)
    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)
    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)
    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)
    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)
    фото: Європейська солідарність

    «Тут дуже велика кількість речей додана. Ми, на жаль, не можемо зі зрозумілих причин показати весь комплекс, але це сучасний оперативно-тактичний комплекс оптоелектроної розвідки. Такі комплекси є на озброєнні всіх країн. Ми не можемо сказати державі, мовляв, замовте такі комплекси, бо нам зараз потрібна важка зброя. А ми своїми зусиллями заміщаємо те, чого нам поки не поставляють», – зауважує Гліб Бабіч.

    «Тут потужне програмне забезпечення, за яке ми дякуємо ТОВ «Укрспецсистемс». Хочу окремо подякувати фірмі SECUR GROUP – дуже потужні інженери, які втілили це в метал. Дуже велика кількість, тисячі складових – вона складна у зборці, але дуже потужна і проста в роботі», – пояснює волонтер.

    У броньовику знайшлося місце навіть для кавоварки, яку передали небайдужі люди з Фінляндії.

    «У цей комплекс із власного досвіду військового вкладено все, щоб людям, які будуть працювати, було надійно, зручно. І щоб миттєво був результат у знищенні ворога. Ми для цього все зробили, і через певну кількість днів ми це випробуємо вже на фронті, а після цього запустимо решту комплексів. Думаю, що це дуже допоможе Збройним силам. Дякую всім, Фонду Порошенка, рідній «Справі Громад» – тисячам людей, які нам допомагали це реалізувати», – говорить Бабіч.

    «Цей комплекс називається Локі. Бачите маску? Локі – це веселий скандинавський бог хитрощів та підступності. То я хочу сказати ворогам: готуйтесь. Ви цього не побачите, ви цього не будете контролювати, але ви все це відчуєте на собі», – попереджає Гліб Бабіч.

    Нагадаємо, Петро Порошенко привітав українців із 5-ю річницею безвізового режиму з країнами ЄС. Він наголосив, що здобуття безвізу стало важливим кроком у європейській інтеграції нашої держави, символом свободи, повернення у велику родину європейських народів і прощання із «совком».

    Теги: Петро Порошенко ЄС росія окупанти зброя війна волонтер гроші Україна окупація #stoprussia
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    Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)