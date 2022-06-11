Українські фахівці створили для фронту високотехнологічний комплекс розвідки (фото)

Аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і до того ж їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження

Аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і до того ж їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження

Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень

Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО «Справа громад» та Фондом Порошенка, невдовзі вирушить на фронт.

Як розповів Петро Порошенко, аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів і до того ж їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень. У комплексі є інтегрований БПЛА, камери з 50-кратним зумом і тепловізором мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Старлінк миттєво передаються просто в передовий пункт управління угрупуванням військ.

«Закордонні аналоги коштують мільйони доларів – не сотні тисяч. Вони заліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були», – пояснює Порошенко.

«Сьогодні завдячуючи вам, кожному, хто перерахував свої гроші на «Справу Громад», додатково на кожну вашу гривню гривню додає Фонд Порошенка – в такий ефективний спосіб буде забезпечуватись контрнаступ наших військ на сході і на півдні», – пояснює п’ятий Президент.

Ініціатор проекту, ветеран війни проти росії, волонтер Гліб Бабіч розповідає, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем. Як відомо, ще до широкомасштабного вторгнення Порошенко з волонтерами забезпечували системами відеорозвідки кілька бригад на лінії розмежування.

«Я хочу привітати Гліба, бо ми цього дня дуже чекали. Абсолютно нова, супер-технологічна система оптичної, радіоелектронної та інших видів розвідки на базі броньованих машин із сучасними характеристиками. Завершене вже зараз навчання. Ми про це мовчали», – говорить Порошенко.

«Колись ми оснащували бригади на лінії зіткнення, а зараз розроблені мобільні комплекси. Це те, у що має розвинутися наша допомога армії. Ми починали з шоломів, з бронежилетів, з білизни, з форми. І на сьогоднішній день вже йдуть технологічні речі, які значно підвищують ефективність нашої артилерії, реактивної артилерії, підвищують ефективність дій при контрнаступальних операціях і в обороні. Все це завдячуючи дуже потужній команді «Справи Громад». Ми пишаємось і сподіваємось, що дуже швидко вони опиняться зараз на фронті. Це перша машина, але вже у виробництві ще декілька», – пояснює Порошенко.

«Тут дуже велика кількість речей додана. Ми, на жаль, не можемо зі зрозумілих причин показати весь комплекс, але це сучасний оперативно-тактичний комплекс оптоелектроної розвідки. Такі комплекси є на озброєнні всіх країн. Ми не можемо сказати державі, мовляв, замовте такі комплекси, бо нам зараз потрібна важка зброя. А ми своїми зусиллями заміщаємо те, чого нам поки не поставляють», – зауважує Гліб Бабіч.

«Тут потужне програмне забезпечення, за яке ми дякуємо ТОВ «Укрспецсистемс». Хочу окремо подякувати фірмі SECUR GROUP – дуже потужні інженери, які втілили це в метал. Дуже велика кількість, тисячі складових – вона складна у зборці, але дуже потужна і проста в роботі», – пояснює волонтер.

У броньовику знайшлося місце навіть для кавоварки, яку передали небайдужі люди з Фінляндії.

«У цей комплекс із власного досвіду військового вкладено все, щоб людям, які будуть працювати, було надійно, зручно. І щоб миттєво був результат у знищенні ворога. Ми для цього все зробили, і через певну кількість днів ми це випробуємо вже на фронті, а після цього запустимо решту комплексів. Думаю, що це дуже допоможе Збройним силам. Дякую всім, Фонду Порошенка, рідній «Справі Громад» – тисячам людей, які нам допомагали це реалізувати», – говорить Бабіч.

«Цей комплекс називається Локі. Бачите маску? Локі – це веселий скандинавський бог хитрощів та підступності. То я хочу сказати ворогам: готуйтесь. Ви цього не побачите, ви цього не будете контролювати, але ви все це відчуєте на собі», – попереджає Гліб Бабіч.

Нагадаємо, Петро Порошенко привітав українців із 5-ю річницею безвізового режиму з країнами ЄС. Він наголосив, що здобуття безвізу стало важливим кроком у європейській інтеграції нашої держави, символом свободи, повернення у велику родину європейських народів і прощання із «совком».