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ЗСУ «демілітаризували» в Україні вже понад 80 тис. окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ «демілітаризували» в Україні вже понад 80 тис. окупантів
Росія втратила в Україні вже 1829 артилерійських систем
фото ілюстративне

Українські захисники за добу знищили 34 бойові машини та 24 танки ворога

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 810 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 80 210 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 80210 (+810) осіб ліквідовано;
  • танків – 2838 (+24) од;
  • бойових броньованих машин – 5730 (+34) од;
  • артилерійських систем – 1829 (+12) од;
  • РСЗВ – 393 (+0) од;
  • засоби ППО – 205 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1);
  • крилаті ракети – 399 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од;
  • спеціальна техніка – 160 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 12 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 12 листопада
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 262-га доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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