ЗСУ двічі обстріляли колону ворожої техніки у Новій Каховці

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському район

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали за добу, 29 вересня, 276 вогневих завдань на південному фронті. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці», – повідомляють в ОК.

За добу, 29 вересня, вбито 43 рашистів. Знищено 4 танки, 4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», 2 самохідні гармати «Гіацинт-С», 2 РСЗВ «Град», міномет 120-го калібру.

Ліквідовано 5 одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10».

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.