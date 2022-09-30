ЗСУ двічі обстріляли колону ворожої техніки у Новій Каховці
Знищено два склади боєприпасів в Бериславському район
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали за добу, 29 вересня, 276 вогневих завдань на південному фронті. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
«Завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці», – повідомляють в ОК.
За добу, 29 вересня, вбито 43 рашистів. Знищено 4 танки, 4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», 2 самохідні гармати «Гіацинт-С», 2 РСЗВ «Град», міномет 120-го калібру.
Ліквідовано 5 одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10».
Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.
Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.
Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.
Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.
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