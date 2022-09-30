Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ двічі обстріляли колону ворожої техніки у Новій Каховці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ двічі обстріляли колону ворожої техніки у Новій Каховці
Українська артилерія двічі обстріляла колону військової техніки у Новій Каховці
фото з відкритих джерел

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському район

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали за добу, 29 вересня, 276 вогневих завдань на південному фронті. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці», – повідомляють в ОК.

За добу, 29 вересня, вбито 43 рашистів. Знищено 4 танки, 4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», 2 самохідні гармати «Гіацинт-С», 2 РСЗВ «Град», міномет 120-го калібру.

Ліквідовано 5 одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10».

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Нагадаємо, у Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.  Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. 

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

Читайте також: Моральна стійкість російського солдата. Що відкрила мобілізація
Теги: ЗСУ війна Херсонщина озброєння танки

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля Нової Каховки ЗСУ потопили баржу з російськими військовими та технікою
Біля Нової Каховки військові потопили баржу з окупантами та технікою
20 вересня, 01:42
ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці
ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці
25 вересня, 02:11
У Новій Каховці місцеві повідомили про вибухи та пожежу
В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи
Вчора, 00:49

Події в Україні

Окупанти вдарили по Дніпру «Іскандером», згоріло 100 автобусів
Окупанти вдарили по Дніпру «Іскандером», згоріло 100 автобусів
ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW
ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані, – ISW
ЗСУ двічі обстріляли колону ворожої техніки у Новій Каховці
ЗСУ двічі обстріляли колону ворожої техніки у Новій Каховці
ЗСУ за годину знищили п'ять ворожих дронів-камікадзе
ЗСУ за годину знищили п'ять ворожих дронів-камікадзе
У Миколаєві ракета влучила в дев'ятиповерхівку: під завалами люди
У Миколаєві ракета влучила в дев'ятиповерхівку: під завалами люди
У Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів, є жертва
У Дніпрі ракети окупантів влучили в АТП: згоріли 50 автобусів, є жертва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
121K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
65K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
60K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
50K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
17K
Скількох людей уже мобілізувала Росія: дані Генштабу ЗСУ

Новини

П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
28 вересня, 09:52

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту