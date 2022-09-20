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Біля Нової Каховки військові потопили баржу з окупантами та технікою

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Біля Нової Каховки військові потопили баржу з окупантами та технікою
Біля Нової Каховки ЗСУ потопили баржу з російськими військовими та технікою
фото з відкритих джерел

Підтверджені втрати ворога становлять: 90 військових, три танки, вісім одиниць іншої автобронетехніки

Українські захисники завадили спробі росіян налаштувати переправу через Дніпро в районі Нової Каховки, знищивши баржу, завантажену особовим складом, озброєнням та технікою. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та спробах втримати захоплені території. Намагається зірвати активні дії Сил оборони, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. На окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви, активізує повітряну розвідку», – йдеться в повідомленні.

З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка. Був вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем і з втратами ретирувався.

У Генштабі зазначають, що спроби окупантів налаштувати альтернативну переправу через Дніпро – в районі Нової Каховки та Козацького – успіху не мали.

«Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів», – інформують українські військові.

Протягом бойового дня ворог продовжував обстріли українських позицій вздовж лінії фронту і прилеглих територіальних громад - завдав три авіаційні та три ракетні удари.

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по ворогу. Знищено два безпілотні розвідники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та «Орлан-30».

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали понад 260 вогневих завдань, у тому числі по чотирьох районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах - понтонах та баржах.

Підтверджені втрати ворога становлять: 90 військових, три танки, вісім одиниць іншої автобронетехніки, три гаубиці «Мста-Б» й «Мста-С», чотири самохідні 152 мм «Акації», дві самохідних гармати «Гіацинт-С», шість реактивних систем залпового вогню «Град» і склад боєприпасів у Правдиному.

Як повідомлялося, ЗСУ взяли під контроль село на Луганщині.

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