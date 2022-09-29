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В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи
У Новій Каховці місцеві повідомили про вибухи та пожежу
фото із відкритих джерел

ЗСУ, можливо, нанесли удари по позиціях рашистів

У Новій Каховці прогриміли вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

За інформацією Telegram-каналів, ймовірно, ЗСУ нанесли удари по позиціях рашистів у районі ГЕС.

В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи фото 1

Також після інформації про вибухи пабліки опублікували відео пожежі. Зазначається, що горить газопровід.

Нагадаємо, ввечері, 28 вересня, українські системи протиповітряної оборони збили чотири російських ракети, запущених у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Також 28 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Теги: вибух відео Telegram

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