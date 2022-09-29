В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи
ЗСУ, можливо, нанесли удари по позиціях рашистів
У Новій Каховці прогриміли вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
За інформацією Telegram-каналів, ймовірно, ЗСУ нанесли удари по позиціях рашистів у районі ГЕС.
Також після інформації про вибухи пабліки опублікували відео пожежі. Зазначається, що горить газопровід.
Нагадаємо, ввечері, 28 вересня, українські системи протиповітряної оборони збили чотири російських ракети, запущених у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.
Також 28 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.
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