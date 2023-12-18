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ЗСУ контратакували та просувалися під Авдіївкою – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ контратакували та просувалися під Авдіївкою – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна

Українські війська контратакували під Авдіївкою. ЗСУ просувалися на схід від Невельського. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Стельмахівки, на схід від Петропавлівки, в напрямку Лимана біля Макіївки, Серебрянського лісу та на схід від Тернів. Російський блогер стверджував, що російські сили також безуспішно атакували на захід від Ягідного.

Українські війська 17 грудня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, показують, що українські війська просунулися в районі Синьківки.

Повідомляється, що російські війська 17 грудня проводили наступальні операції на північ від Бахмута, але не просувалися. Міноборони РФ стверджувало, що українські сили безуспішно атакували поблизу Бахмута.

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Хромового. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, показують, що російські війська просунулися в Курдюмівку. 

Армія РФ продовжувала наступальні операції поблизу Авдіївки. Російські війська досягли незначних успіхів поблизу Степового. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 17 російських атак на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки та щонайменше 13 російських атак поблизу Первомайського та Невельського.

Речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, заявив, що нещодавно російські війська намагалися наступати на Авдіївку колоною бронетехніки, приблизно половину з якої українські сили знищили. 

Українські війська 17 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, показують, що українські війська просувалися на схід від Невельського.

Російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії на кордоні Донецько-Запорізької області. Російські блогери зазначали, що армія РФ намагатиметься відбити Урожайне і Старомайорське.

Українські сили продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області. Російські блогери стверджували, що українські сили здійснили серію контратак у районі Вербового, але не змогли втримати контроль над захопленими позиціями.

Російські сили продовжували контратаку на заході Запорізької області 17 грудня. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на захід від Вербового, Роботиного та Новопокровки.

Українські війська утримують позиції на східному березі Херсонської області. Російський блогер заявив, що українські сили продовжують перекидати підкріплення на східний берег Дніпра.

Теги: ЗСУ армія Генштаб фронт

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