Бої за Авдіївку: росіяни змінюють тактику наступу

Поблизу Авдіївки дещо зменшилася кількість штурмів російських окупантів

Російські військові постійно змінюють тактику на Авдіївському напрямку, зокрема зараз спостерігається збільшення кількості артилерійських обстрілів та зменшення кількості штурмів. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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На Авдіївському напрямку російські військові застосовують піхоту, бронетехніку та авіацію.

«Одна з причин такої активізації російських окупантів – намагання захопити хоч якісь населені пункти до настання холодів: зимувати у селах чи містах, навіть у зруйнованих, простіше, ніж у полі», – розповів Штупун.

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За словами речника, російські солдати постійно змінюють тактику та експериментують, зокрема змінюють пору доби для штурмів та атакують невеликими групами до 20 солдатів.

«Інколи застосовують тактику з бронетехнікою: швидко скидають десант і забирають з поля бою цю техніку, яка не прикриває піхоту. Таким чином росіяни намагаються зберегти техніку, бо раніше 80% техніки знищували українські військові», – каже Олександр Штупун.

Як повідомляє речник, на Авдіївському напрямку дещо зменшилася кількість штурмів російських окупантів.

«Якщо з середи до п'ятниці в середньому було по 50 боїв за добу, то сьогодні їх було 17», – зазначає він.

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Штупун додав, що Сили оборони стримують наступи армії РФ під Авдіївкою. 17 грудня ЗСУ відбили 10 атак в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та Тоненького.

Нагадаємо, триває 662-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

До слова, 16 грудня російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Вербового.