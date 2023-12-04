На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)
Сума завданих протиправними діями зловмисників збитків складає майже 2 млн грн
Поліцейські Кіровоградщини затримали підозрюваних у крадіжках майна з вантажівок, яке призначалося зокрема військовим та мешканцям деокупованих територій. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у Кіровоградській області.
«У результаті проведення комплексу заходів співробітники поліції області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, задокументували 15 епізодів злочинної діяльності. Сума завданих протиправними діями зловмисників збитків складає майже 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановили особи учасників злочинної групи. Ними виявилися жителі Полтавщини, які скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль.
Поліцейські провели близько 30 обшуків на території Кіровоградської і Полтавської областей та вилучили речові докази.
Як зазначає Кіровоградська обласна прокуратура, крадіжки вчиняли під час руху вантажівок у нічний час. До злочинів готувались: завчасно орендували у різних автокооперативах по кілька гаражних приміщень, де зберігали й необхідне для крадіжок, й накрадене. Для конспірації використовували автомобіль зі знищеними номерами вузлів й агрегатів, змінювали номерні знаки.
Викрадене перевозили до Полтавщини, де збували за невисоку ціну. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств.
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