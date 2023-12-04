Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)
Крадіжки вчиняли під час руху вантажівок у нічний час
фото: пресслужба поліції

Сума завданих протиправними діями зловмисників збитків складає майже 2 млн грн

Поліцейські Кіровоградщини затримали підозрюваних у крадіжках майна з вантажівок, яке призначалося зокрема військовим та мешканцям деокупованих територій. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у Кіровоградській області.

«У результаті проведення комплексу заходів співробітники поліції області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, задокументували 15 епізодів злочинної діяльності. Сума завданих протиправними діями зловмисників збитків складає майже 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили особи учасників злочинної групи. Ними виявилися жителі Полтавщини, які скоювали крадіжки з вантажного транспорту під час руху, використовуючи спеціально обладнаний легковий автомобіль.

7 фото
На весь екран

Поліцейські провели близько 30 обшуків на території Кіровоградської і Полтавської областей та вилучили речові докази.

Як зазначає Кіровоградська обласна прокуратура, крадіжки вчиняли під час руху вантажівок у нічний час. До злочинів готувались: завчасно орендували у різних автокооперативах по кілька гаражних приміщень, де зберігали й необхідне для крадіжок, й накрадене. Для конспірації використовували автомобіль зі знищеними номерами вузлів й агрегатів, змінювали номерні знаки.

Викрадене перевозили до Полтавщини, де збували за невисоку ціну. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств.

Теги: вантажівки автомобіль армія Кіровоградщина поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий бюджет РФ на 2024 рік – 120 млрд дол або 6% ВВП
Головне питання, на яке має дати відповідь українська дипломатія
Вчора, 13:13
На Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту (відео)
На Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту (відео)
28 листопада, 11:23
Чотири однакові цифри на автомобільному номері (крім 6666 і 7777) обійдуться українцям у 50 тис. грн
Уряд змінив вартість платних номерних знаків для авто
14 листопада, 20:27
Українські військові готуються до бойових дій взимку
Ця зима може виявитися складнішою, ніж попередня
10 листопада, 16:22
Захисники знищили 19 одиниць військової техніки
Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку
8 листопада, 21:13
Посол України у Польщі сподівається на перемогу здорового глузду
Хто блокує вантажівки з України? Український посол закликав до здорового глузду польських перевізників
8 листопада, 14:42
6 листопада розпочалася акція протесту польських перевізників
Польські перевізники повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску
8 листопада, 06:30
Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі
Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі
7 листопада, 06:22
Російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
5 листопада, 15:11

Події в Україні

Столтенберг дав обіцянку Умєрову
Столтенберг дав обіцянку Умєрову
Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами – The Times
Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами – The Times
На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)
На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)
Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів
Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів
ЗСУ отримали дефіцитні ракети для ППО та сучасні зенітні комплекси – Зеленський
ЗСУ отримали дефіцитні ракети для ППО та сучасні зенітні комплекси – Зеленський
Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)
Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
30K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
24K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
22K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
21K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
16K
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua