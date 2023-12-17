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Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
ЦАХАЛ знайшов найбільший тунель в Газі
фото: Армія оборони Ізраїлю

Через тунель можуть проїхати транспортні засоби

У неділю, 17 грудня, Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу на півночі Сектору Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

Тунель має довжину приблизно чотири кілометри. При цьому в деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю. 

Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу фото 1
фото: Армія оборони Ізраїлю

Підземна споруда розташована всього за кілька сотень метрів від території Ізраїлю. ЦАХАЛ заявив, що тунель побудований із залізобетону, він є досить широким, тому навіть транспортні засоби можуть проїхати через нього. 

За даними ЦАХАЛу, тунель також має декілька водопровідних, електричних та комунікаційних ліній. У деяких частинах тунелю ізраїльські військові знайшли противибухові двері, які мали запобігти проникненню ізраїльських військ.

Одну з шахт знайшли за 400 метрів від перехідного пункту Ерез між Сектором Гази й Ізраїлем, який до нападу ХАМАСу 7 жовтня полегшував пересування палестинського цивільного населення в Ізраїль на роботу і за медичною допомогою.

Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу фото 2
фото: Армія оборони Ізраїлю

«Це був найбільший тунель, який ми знайшли в Газі. У цей тунель було вкладено мільйони доларів. На його будівництво пішли роки», – прокоментував речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила вхід у тунель ХАМАС у класній кімнаті однієї зі шкіл у секторі Гази.

До слова, Ізраїльські військові виявили 55-метровий тунель ХАМАСу під найбільшою лікарнею Гази «Аль-Шифа». 

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Теги: Ізраїль армія військові Сектор Гази ХАМАС

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