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ЗСУ завдали вогневого ураження противнику на лівобережжі Дніпра Херсонщини – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ завдали вогневого ураження противнику на лівобережжі Дніпра Херсонщини – Генштаб
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення

Триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костобобрів Чернігівської області та Середина Буда Сумської області.  Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Веселівка, Костянтинівка, Волфіне, Ходине Сумської області; Червона Зоря, Плетенівка, Землянки, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах  Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області, де наші воїни відбили 19 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, Степового та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 10 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка,  Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області, де нашими захисниками відбито 2 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Софіївка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, нардепи готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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Теги: Вугледар авіація Генштаб Авдіївка Херсон інфраструктура місто населення ворог Костянтинівка

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