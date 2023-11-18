Повітряні сили показали, як уночі збивали ворожі дрони (відео)

Ворожий ударний дрон із ПЗРК знищив майбутній сержант – старший солдат Микола Салабуда

У ніч на 18 листопада наші захисники збили 29 із 38 дронів-камікадзе «Шахед», випущених окупантами по Україні. Сили протиповітряної оборони працювали, зокрема, і на півдні країни. Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав відео бойової роботи в Telegram.

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«На відео – нічна бойова робота на південному напрямку 18 листопада 2023 року!», – написав Олещук.

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За його словами, ворожий ударний дрон із ПЗРК знищив майбутній сержант – старший солдат Микола Салабуда – стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади.

«Це його перший пуск і перше збиття! Микола присвячує свій успіх побратимам, які нині відзначають День сержанта!», – сказав командувач.

Як повідомлялося, у ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131. У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА.

В Одеському районі відбулось влучання дрона в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю.

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Крім того, сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.

Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сили ППО.