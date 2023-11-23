Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams

Американський експерт пояснив, що зараз, в зимових умовах, відправити невеликі групи Bradley і Abrams в бій було б «неефективним» і «важким» рішенням з логістичної точки зору

Засновник European Resilience Initiative Center у Німеччині Сєргєй Сумленний вважає, що США запізнилися з відправкою танків Abrams

Відправлений союзниками ще у вересні танк M1A2 Abrams в Україну, офіційний Київ планує використати для боїв наступної весни, коли будуть сприятливіші погодні умови. Про це йдеться у повідомленні Business Insider, який посилається на військових аналітиків.

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«Оскільки фронт стабільний, українці, швидше за все, тримають їх (танки Abrams- «Главком») у резерві», – сказав Марк Канчіан, полковник морської піхоти США у відставці, який зараз обіймає посаду старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Канчіан допускає, що після отримання першої партії Abrams у вересні, Україна, швидше за все, змішала їх з американськими бойовими машинами піхоти M2 Bradley. Останні з’явилися в українському арсеналі раніше і вже встигли показати себе на полі бою. Американський експерт пояснив, що зараз, в зимових умовах, відправити невеликі групи Bradley і Abrams у бій було б «неефективним» і «важким» рішенням з логістичної точки зору.

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Зима в Україні – це багнюка, дощ, мороз і сніг, через які бронетехніці буде дуже важко проїхати. Такі умови не дозволили здійснити жодного значного прориву минулої зими.

«Українські військові «чекатимуть слушного моменту», ймовірно, навесні, коли можна буде розпочати новий наступ», – сказав Канчіан.

Експерт з питань Росії в Інституті дослідження війни (ISW) Катерина Степаненко зауважила, що її колеги поки що не бачили жодних доказів участі Abrams у боях. Вона погодилася з Канчіаном, сказавши, що дощ і бруд перешкоджають використанню важкої військової техніки.

Засновник European Resilience Initiative Center у Німеччині Сєргєй Сумленний вважає, що США запізнилися з відправкою танків Abrams. Він зазначив, що затримка у постачанні сучасних західних танків Україні дала російським військам достатньо часу, щоб побудувати добре укріплені оборонні лінії. Через багатокілометрові російські траншеї, ряди бетонних «зубів дракона» і мінні поля у західних танків мало шансів засвітитися на полі бою.

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Сумленний навів приклад липневого наступу 47-ї механізованої бригади в Запорізькій області, де, за його словами, українські війська втратили чимало бронемашин Bradley. За даними військово-дослідницької групи Oryx, 34 зі 100 БМП Bradley, які передали США, були знищені.

«Це був єдиний випадок, коли українці використали західні бронемашини у лобовій атаці», – сказав Сумленний, додавши, що навряд чи українська армія захоче зробити це знову.

Він також зауважив, що зараз оборонні лінії окупаційних військ Росії простягаються на більш ніж 1000 км. У таких умовах 31 танк Abrams - це надто мала кількість. І такі запаси бойових машин не зможуть зіграти «вирішальну роль» на війні.

«Це лише три танки на сто км, це смішно», – пояснив він.

Як раніше повідомлялося, Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден.