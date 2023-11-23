Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
Американський експерт пояснив, що зараз, в зимових умовах, відправити невеликі групи Bradley і Abrams в бій було б «неефективним» і «важким» рішенням з логістичної точки зору
фото з відкритих джерел

Засновник European Resilience Initiative Center у Німеччині Сєргєй Сумленний вважає, що США запізнилися з відправкою танків Abrams

Відправлений союзниками ще у вересні танк M1A2 Abrams в Україну, офіційний Київ планує використати для боїв наступної весни, коли будуть сприятливіші погодні умови. Про це йдеться у повідомленні Business Insider, який посилається на військових аналітиків.

«Оскільки фронт стабільний, українці, швидше за все, тримають їх (танки Abrams- «Главком») у резерві», – сказав Марк Канчіан, полковник морської піхоти США у відставці, який зараз обіймає посаду старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Канчіан допускає, що після отримання першої партії Abrams у вересні, Україна, швидше за все, змішала їх з американськими бойовими машинами піхоти M2 Bradley. Останні з’явилися в українському арсеналі раніше і вже встигли показати себе на полі бою. Американський експерт пояснив, що зараз, в зимових умовах, відправити невеликі групи Bradley і Abrams у бій було б «неефективним» і «важким» рішенням з логістичної точки зору.

Зима в Україні –  це багнюка, дощ, мороз і сніг, через які бронетехніці буде дуже важко проїхати. Такі умови не дозволили здійснити жодного значного прориву минулої зими.

«Українські військові «чекатимуть слушного моменту», ймовірно, навесні, коли можна буде розпочати новий наступ», – сказав Канчіан.

Експерт з питань Росії в Інституті дослідження війни (ISW) Катерина Степаненко зауважила, що її колеги поки що не бачили жодних доказів участі Abrams у боях. Вона погодилася з Канчіаном, сказавши, що дощ і бруд перешкоджають використанню важкої військової техніки.

Засновник European Resilience Initiative Center у Німеччині Сєргєй Сумленний вважає, що США запізнилися з відправкою танків Abrams. Він зазначив, що затримка у постачанні сучасних західних танків Україні дала російським військам достатньо часу, щоб побудувати добре укріплені оборонні лінії. Через багатокілометрові російські траншеї, ряди бетонних «зубів дракона» і мінні поля у західних танків мало шансів засвітитися на полі бою.

Сумленний навів приклад липневого наступу 47-ї механізованої бригади в Запорізькій області, де, за його словами, українські війська втратили чимало бронемашин Bradley. За даними військово-дослідницької групи Oryx, 34 зі 100 БМП Bradley, які передали США, були знищені.

«Це був єдиний випадок, коли українці використали західні бронемашини у лобовій атаці», – сказав Сумленний, додавши, що навряд чи українська армія захоче зробити це знову.

Він також зауважив, що зараз оборонні лінії окупаційних військ Росії простягаються на більш ніж 1000 км. У таких умовах 31 танк Abrams - це надто мала кількість. І такі запаси бойових машин не зможуть зіграти «вирішальну роль» на війні.

«Це лише три танки на сто км, це смішно», – пояснив він.

Як раніше повідомлялося, Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден.

Читайте також: M1 Abrams – правильний танк для України
Теги: війна фронт танки Україна армія наступ США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На цей момент обидві сторони краще обороняються, ніж наступають. Власне, про це були коментарі Залужного
Війна з Росією. На перший план виходить психологічна стійкість суспільства
5 листопада, 16:16
Ціновий демпінг з боку українських компаній став справжнім болем для наших сусідів
«Казус Польщі» та перспективи євроінтеграції України
8 листопада, 13:30
Депутат Європейського парламенту від Угорщини Каталін Че
Угорська евродепутат: ЄС має збільшити та прискорити допомогу Україні
24 жовтня, 15:59
ЗМІ повідомили, коли можуть початися переговори щодо вступу України до ЄС
ЗМІ повідомили, коли можуть початися переговори щодо вступу України до ЄС
7 листопада, 01:41
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
20 листопада, 21:00
Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку за 28 жовтня склали 489 осіб
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
29 жовтня, 12:59
Рашисти запустили у мережу фейкові відеозвернення Залужного
Рашисти запустили у мережу фейкові відеозвернення Залужного
8 листопада, 08:40
Зеленський через Остіна передав послання Байдену
Зеленський через Остіна передав послання Байдену
20 листопада, 19:19
«Вагнерівці» розгорнулися в Скадовську
Стало відомо, де зараз воюють колишні «вагнерівці»
12 листопада, 16:12

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
30K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7142
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua