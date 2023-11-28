Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів

Уряд Польщі закликає виконати вимоги польських протестувальників

Уряд Польщі звернувся до Україні з пропозицією щодо блокади кордону. Український уряд планує змінити практику призову на військову службу. Близько 5:45 на Хмельниччині пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уряд Польщі звернувся до Україні з пропозицією щодо блокади кордону

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

У відомстві зазначили, що одна з причин протесту польських перевізників – електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу. Така система, кажуть у польському уряді, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: «Зосин – Устилуг» та «Нижанковичі – Мальховіце».

Також польський міністр звернувся до європейської комісарки з транспорту Адіни Велян щодо відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українських транспортних фірм. За його словами, Інспекція автомобільного транспорту Польщі виявляла порушення правил з боку українських перевізників, про які він повідомив єврокомісарку з транспорту.

Український уряд змінить підхід до мобілізації

Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність. Зміни можуть бути оголошені вже цього тижня. Про це пише The Guardian.

Як повідомляє видання, за словами одного з високопосадовців, зміни включатимуть використання приватних рекрутингових компаній для проведення більш ефективного призову. Призовники будуть залучені на посади, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлені на фронт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав виданню, що армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть йти на фронт, від спроб ухилитися від призову.

Вибухи на Хмельниччині

У вівторок, 28 листопада, близько 5:45 на Хмельниччині пролунали вибухи. Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО.

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 04:42. Близько 5-ї години ранку повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини.

Також повідомлялося, про рух ударних БпЛА у напрямку Тернопільської області.

Туреччина стрімко збільшила експорт товарів військового призначення до Росії

Туреччина за рік стрімко наростила експорт товарів, які можуть використовуватися у військових цілях. Йдеться про 45 видів обладнання, серед якого мікрочіпи, комунікаційне обладнання та окремі деталі, такі як оптичні приціли для стрілецької зброї. Усе це обладнання підпадає під експортний контроль США, ЄС, Японії та Великої Британії, спрямований на запобігання їх потраплянню в Росію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За перші дев’ять місяців 2023 року Туреччина експортувала такий товар на загальну суму $158 млн. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли почалася повномасштабна війна РФ проти України.

Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокада в Польщі триватиме

Якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів. Про це заявив голова Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко.

«Ситуація насправді критична. Ягодин, Краковець, Рава-Руська – продовжується блокада. Поляки заявили, що в Шегині від сьогоднішнього дня будуть блокувати цілодобово. До цього моменту вони перекривали його в денну пору, в нічну він працював. Складається така ситуація, що якщо дійсно підтвердяться їхні наміри закрити останній перехід із Польщею, який працює із вантажами, тоді весь товаропотік буде змушений їхати в бік Закарпаття – до словацького та угорського кордонів», – сказав Оверко.