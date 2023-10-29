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Окупанти атакували Херсон з артилерії: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Херсон з артилерії: є постраждалі
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу поранення отримали дві людини

29 жовтня російські загарбники атакували Херсон з артилерії. Про це повідомляє Херсонська ОДА. 

Унаслідок обстрілу поранення отримали дві людини.

Зазначається, що поранення отримала 43-річна жінка. У неї вибухова травма та осколкове поранення кінцівки. Постраждалу госпіталізували в стані середньої важкості.

Також внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік. У нього вибухова травма.

Як повідомлялося, російські загарбники в суботу, 28 жовтня, обстріляли Іванівку Херсонської області. Унаслідок цього двоє людей травмовані. 

Нагадаємо, триває 613-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 57 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти атакували Україну 5 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі БпЛА знищено.

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Теги: окупанти ворог травма населення інфраструктура чоловік жінка Херсон обстріл поранення

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