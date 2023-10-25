Авдіївка: росіяни перегруповуються через значні втрати

На Авдіївському напрямку ворог досить активно застосовує авіацію та намагається йти вперед

На Авдіївському напрямку російські підрозділи перегруповуються у зв'язку зі значними втратами. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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За його словами, наступальні дії росіян в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Невельського були безуспішними, українські захисники за тиждень знищили на Донеччині майже 3 тис. окупантів.

«Штурми (біля Авдіївки – «Главком») не припинилися, але стало їх дещо менше. Ворог перегруповується, адже зазнав тільки за останній тиждень майже 3 тисячі втрат на Донеччині. Тому навіть для Росії це досить дошкульно і ворог потребує перегрупування, щоб намагатися, можливо, йти далі», – сказав Штупун.

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«З гарних новин – воїни ОСУВ «Таврія» мали частковий успіх західніше Вербового, закріплюються, завдають окупантам втрат, триває розвідка і розмінування», – додав речник.

За його словами, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 2 ракетних та 10 авіаційних ударів і провів 49 бойових зіткнень

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку ворог досить активно застосовує авіацію та намагається йти вперед. Зокрема, за три дні в районі Авдївки російські терористи скинули понад 50 керованих авіаційних бомб.

Водночас Сили оборони тримають оборону, наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Невельського були безуспішними, понад 10 атак ворога захлинулось, підкреслив речник.

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За його інформацією, також фіксується самовільне залишення бойових порядків представниками російських загонів «Шторм Z».

«В районах Марїнки та Побєди успішно відбито понад 20 штурмів ворога, тобто там напруження не спадає. На Шахтарському напрямку і Запорізькому всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Причистівки, Старомайорського та південніше Золотої ниви і південно-східніше Малої Токмачки, що на Запоріжжі, теж зазнали невдачі», – розповів речник.

Артилерія Сил оборони виконала 1228 вогневих завдань. Загальні втрати ворога за добу склали 409 осіб, троє окупантів здалися в полон. Також знищено 27 одиниць військової техніки, зокрема, 3 танки, 8 ББМ та 7 артсистем, склад боєприпасів ворога та 18 одиниць ОВТ ворога пошкоджено.

Відповідаючи на питання щодо встановлення російськими окупантами триколору на Авдіївському териконі, Штупун повідомив: «Забігають інколи туди певні гарячі голови їх, тепер там тільки трупи або збиті ганчірки. Але бої тривають, ситуація нелегка».

Штупун не виключив, що ворог спробує розпочати нові атаки поблизу Авдіївки. «Ми готові до будь-яких дій противника, чекаємо», – запевнив Штупун.

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Триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад десять атак противника.