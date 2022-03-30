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    Події в Україні

    ЗСУ на Донбасі відбили чотири атаки та знищили сім танків ворога

    Ще десяток одиниць техніки окупантів став металоломом - ЗСУ на Донбасі відбили чотири атаки та знищили сім танків ворога
    Ще десяток одиниць техніки окупантів став металоломом
    фото: ЗСУ

    На Донецькому й Луганському напрямках українські бійці добре потрудилися

    Протягом 29 березня на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили чотири атаки російських загарбників, знищили сім танків та близько десятка одиниць іншої техніки. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

    «Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито чотири атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили сім танків, сім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, українські військові збили винищувач-бомбардувальник та БПЛА окупантів.

    Напередодні на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

    Крім того, стало відомо, що рашисти намагаються прорватися через Ізюм у напрямку Донбасу.

    Як відомо, РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Україна Facebook окупація
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    ЗСУ на Донбасі відбили чотири атаки та знищили сім танків ворога