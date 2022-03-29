Окупанти в Ірпені вбили дитячого тренера з боксу
Тренер виховав чимало відомих боксерів, був членом збірної України
Російські загарбники вбили в Ірпені українського боксера і дитячого тренера Олексія Джунківського. Про це повідомляє Федерація боксу України.
За словами знайомих, Олексій Джунківський загинув 28 березня у боксерській залі під час «спілкування» з російськими військовими. Тренера розстріляли на місці.
Олексій Джунківський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців. Був членом національної збірної команди України, переможець матчевих зустрічей Україна-Росія, США-Україна, Україна-Куба.
Після закінчення кар’єри став дитячим тренером і виховав чимало відомих боксерів.
Нагадаємо, у Ірпені окупанти вбили батьків головного диригента Львівської опери.
Також в Ірпені рашисти вбили директорку дитсадка та її чоловіка.
Як відомо, на початку березня у Ірпені, який був однією із найгарячіших точок російсько-української війни, загинув український актор кіно та дубляжу Павло Лі.
Ірпінь звільнили від російських окупантів тільки учора, 28 березня.
Міський голова Ірпеня повідомив, що у звільненому від окупантів місті пошкоджено 50% будинків.