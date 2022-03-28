Ситуація на сході: ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога

Також за день знищено 25 одиниць техніки окупантів

На Донбасі українські бійці завдали втрат авіації рашистів

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити рідну землю. Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Про це повідомили на сторінці Операції Об'єднаних Сил у Facebook.

Протягом дня українські захисники знищили:

12 танків

10 БМП

3 одиниці автомобільної техніки

«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника», – йдеться повідомленні.

Також у Маріуполі бійці «Азова» знищили ворожу техніку.

Нагадаємо, учора Повітряні Сили за добу знищили чотири літаки та один вертоліт окупантів.

Напередодні ЗСУ на сході збили ворожі бомбардувальник і безпілотник.

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