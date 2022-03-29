РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії

Росія переконалася, що її армія не справляється із завданнями

Через втрати у рядах рашистів Кремль надсилає підмогу

Росія надсилає тисячу вагнерівців на Схід України через те, що армія окупантів зазнала значних втрати від ЗСУ. Москва змінила пріоритетність за рахунок операцій в Африці та Сирії. Відповідну інформацію оприлюднили в Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки.

До бойових буде залучено понад тисяча найманців із приватної військової компанії «Група Вагнера», включно з вищим керівництвом організації. Ймовірно, будуть залучені бойовики з Африки та Сирії.

Через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «вагнерівці» відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять.

Крім того, Сирія підводить Путіна, найманці відмовляються воювати в Україні.

Як повідомлялося, «вагнерівці» вже гинуть на території України (докази).

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