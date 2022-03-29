РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії
Через втрати у рядах рашистів Кремль надсилає підмогу
Росія надсилає тисячу вагнерівців на Схід України через те, що армія окупантів зазнала значних втрати від ЗСУ. Москва змінила пріоритетність за рахунок операцій в Африці та Сирії. Відповідну інформацію оприлюднили в Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки.
До бойових буде залучено понад тисяча найманців із приватної військової компанії «Група Вагнера», включно з вищим керівництвом організації. Ймовірно, будуть залучені бойовики з Африки та Сирії.
Через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що «вагнерівці» відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять.
Крім того, Сирія підводить Путіна, найманці відмовляються воювати в Україні.
Як повідомлялося, «вагнерівці» вже гинуть на території України (докази).