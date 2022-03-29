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    Події в Україні

    РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії

    Росія переконалася, що її армія не справляється із завданнями - РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії
    Росія переконалася, що її армія не справляється із завданнями
    фото з відкритих джерел

    Через втрати у рядах рашистів Кремль надсилає підмогу

    Росія надсилає тисячу вагнерівців на Схід України через те, що армія окупантів зазнала значних втрати від ЗСУ. Москва змінила пріоритетність за рахунок операцій в Африці та Сирії. Відповідну інформацію оприлюднили в Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки.

    До бойових буде залучено понад тисяча найманців із приватної військової компанії «Група Вагнера», включно з вищим керівництвом організації. Ймовірно, будуть залучені бойовики з Африки та Сирії.

    Через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що «вагнерівці» відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять.

    Крім того, Сирія підводить Путіна, найманці відмовляються воювати в Україні.

    Як повідомлялося, «вагнерівці» вже гинуть на території України (докази).

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    Теги: розвідка росія окупанти Донбас ЗСУ Міноборони армія війна Україна ЧВК «Вагнер» окупація #stoprussia
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    РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії