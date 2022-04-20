У районі Ізюма 12 військових мали проблеми з диханням після атаки РФ

Військові мали проблеми з диханням, почервоніння очей та інше

У 12 українських військовослужбовців фіксували проблеми з диханням та почервоніння очей після атаки з боку армії РФ у районі Ізюма Харківської області. Про це в ефірі «Фейгин Live» 19 квітня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«12 солдат, проблеми з диханням, почервоніння очей та інше. В районі Ізюма, умовно кажучи, тип визначити не можуть, бо немає там лабораторії, до якої можна було б швиденько прибігти та поміряти. Смертельних випадків немає. Якась хімічна речовина, нібито, дані були, що була застосована. Це все треба уточнювати», — сказав він.

Олексій Арестович розповів, що біля Ізюма, на відміну від Маріуполя окупанти застосували «снаряд чи ракету«.

«Тут, на відміну від Маріуполя, де було щось з квадрокоптера, була штатна штука - штатний снаряд чи ракета. Ракета навряд, швидше, що снаряд чи інший засіб доставки, треба розбиратися», — повідомив він.

«Можливо, бахнули якусь на місцевості ємність з аміаком або хлором й бійці потрапили під неї. Усяке може бути», — сказав Арестович.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

Згодом стало відомо, скільки постраждалих внаслідок хіматаки на Маріуполь.