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ЗСУ на півдні знищили 40 росіян, чотири танки та склад боєприпасів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили 40 росіян, чотири танки та склад боєприпасів

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань

Авіація ЗСУ протягом 11 вересня на півдні завдала три удари. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань, які були пов’язані зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби і двох складів боєприпасів. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Військові повідомили, що за день на південному фронті російсько-окупаційні війська втратили:

  • 40 солдатів;
  • чотири танки;
  • чотири одиниці броньованої техніки;
  • три самохідних гаубиці «Мста-С»;
  • склад боєприпасів в Каховці.

У Чорному морі чатують чотири російські надводні ракетоносії, які оснащені 36 ракетами типу «Калібр», а також 4 великі десантні кораблі.

Військові повідомляють, що окупанти ведуть повітряну розвідку, продовжують вогневе ураження позицій українських підрозділів і намагаються вживати заходів щодо відновлення втраченого положення. Окупанти маневрують військами, імітуючи прибуття резервів.

Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня російсько-окупаційні війська здійснили 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.

Теги: озброєння окупанти танки війна ЗСУ

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