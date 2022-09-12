ЗСУ на півдні знищили 40 росіян, чотири танки та склад боєприпасів
Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань
Авіація ЗСУ протягом 11 вересня на півдні завдала три удари. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань, які були пов’язані зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби і двох складів боєприпасів. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Військові повідомили, що за день на південному фронті російсько-окупаційні війська втратили:
- 40 солдатів;
- чотири танки;
- чотири одиниці броньованої техніки;
- три самохідних гаубиці «Мста-С»;
- склад боєприпасів в Каховці.
У Чорному морі чатують чотири російські надводні ракетоносії, які оснащені 36 ракетами типу «Калібр», а також 4 великі десантні кораблі.
Військові повідомляють, що окупанти ведуть повітряну розвідку, продовжують вогневе ураження позицій українських підрозділів і намагаються вживати заходів щодо відновлення втраченого положення. Окупанти маневрують військами, імітуючи прибуття резервів.
Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня російсько-окупаційні війська здійснили 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.
Коментарі — 0