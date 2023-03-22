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Зеленський відвідав військових біля Бахмута та вручив нагороди (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав військових біля Бахмута та вручив нагороди (фото)

Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.

«Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України», – сказав Зеленський.

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Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орден «Золота Зірка» вотримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії Російської Федерації. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, ЗСУ проводять успішні контратаки біля Бахмута Донецької області, але загроза оточення міста із півночі півдня залишається. 

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Теги: державні нагороди Офіс президента суверенітет президент Володимир Зеленський

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