Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні

Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей

Російські загарбники продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Учора вночі армія РФ атакувала «Пункт незламності» у Костянтинівці на Донеччині, сьогоднішня ціль російської артилерії – пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.

Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія нанесла ракетні удари по місту Костянтинівка Донецької області.

До слова, триває 395-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.