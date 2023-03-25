Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей

Російські загарбники продовжують обстрілювати місця, де надають допомогу мирним людям. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Учора вночі армія РФ атакувала «Пункт незламності» у Костянтинівці на Донеччині, сьогоднішня ціль російської артилерії – пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні.

Через обстріл постраждали двоє людей – 41-річна жінка та 25-річний чоловік. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія нанесла ракетні удари по місту Костянтинівка Донецької області.

До слова, триває 395-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.

Читайте також: Масований обстріл Білопілля, 423 снаряди по Херсонщині: ситуація в регіонах
Теги: Херсон війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетний удар по Костянтинівці: рятувальники повідомили нові деталі (фото)
Ракетний удар по Костянтинівці: рятувальники повідомили нові деталі (фото)
Вчора, 11:23
Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього
Російська ракета вдарила по пункту незламності у Костянтинівці: є загиблі (фото)
Вчора, 09:21
Чому Генштаб спростував вихід окупантів із Нової Каховки: роз’яснення ЗСУ
Чому Генштаб спростував вихід окупантів із Нової Каховки: роз’яснення ЗСУ
Сьогодні, 13:40

Події в Україні

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні
Чому Генштаб спростував вихід окупантів із Нової Каховки: роз’яснення ЗСУ
Чому Генштаб спростував вихід окупантів із Нової Каховки: роз’яснення ЗСУ
Чому Росія стала частіше застосовувати авіабомби: роз’яснення Повітряних сил
Чому Росія стала частіше застосовувати авіабомби: роз’яснення Повітряних сил
В Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону
В Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону
Загроза атак висока: скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі
Загроза атак висока: скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: фото наслідків
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: фото наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
13K
Правоохоронці врятували дитину, яка жила у металевому вагончику на звалищі (фото)
8390
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
7803
«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото)
6860
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
5719
Саакашвілі розповів, хто його отруїв

Новини

Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Сьогодні, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
23 березня, 21:32

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту