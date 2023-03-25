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Чому Генштаб спростував вихід окупантів із Нової Каховки: роз’яснення ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Генштаб спростував вихід окупантів із Нової Каховки: роз’яснення ЗСУ
фото ілюстративне

У Генштабі ЗСУ спростували оприлюднену раніше інформацію про вихід підрозділів окупаційної російської армії із тимчасово окупованої Нової Каховки у Херсонській області. Ротацію росіян помилково було сприйнято як відступ із міста. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що у Новій Каховці окупанти провели велику ротацію. Її було помилково сприйнято як вихід окупаційних військ, оскільки підрозділи РФ запакувалися та залишили місто. Однак їм на зміну зайшли інші загарбники.

Зазначається, що загарбники часто проводять ротації у населених пунктах, розташованих на лівому березі Дніпра. Ці населені пункти ворог також використовує для відновлення своїх підрозділів, які виводяться з напрямків, де йдуть більш інтенсивні бойові дії.

Водночас Гуменюк заявила, що фіксуються ознаки підготовки загарбників до втечі з окупованих територій Херсонщини. Вони перевдягаються у цивільний одяг і відправляють до РФ награбоване майно мирних жителів.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти «конфісковували» у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

Згодом у генеральному штаті ЗСУ спростували інформацію про вихід російських загарбників із Нової Каховки на Херсонщині.

Теги: війна окупанти Херсонщина Генштаб ЗСУ

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