Прихильниця окупантів, яка проводила «референдум», отримала вирок
Жінка разом з озброєними окупантами ходила по будинках у селі Чорнобаївка та роздавала бюлетені
Жительку Чорнобаївки на Херсонщині засудили через участь у проведенні «референдуму» про приєднання регону до РФ. Вона отримала п'ять років за ґратами. Про це повідомили у пресслужбі Приморського райсуду Одеси.
Зазначєаться, що прихильниця ворога роздавала бюлетені для голосування за входження області до Росії.
Слідство встановило, що торік у вересні жінка разом з озброєними окупантами ходила по будинках у селі Чорнобаївка та роздавала бюлетені.
У суді обвинувачена визнала свою провину. Саме тому наступні п'ять років вона проведе за ґратами.
Крім того, на 10 років їй заборонили обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, займатися діяльністю, яка повʼязана з виборчим процесом та процесом референдуму.
Нагадаємо, 23 січня суд виніс перший вирок за організацію «референдумів» на Херсонщині.
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