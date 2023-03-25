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Прихильниця окупантів, яка проводила «референдум», отримала вирок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прихильниця окупантів, яка проводила «референдум», отримала вирок
фото ілюстративне

Жінка разом з озброєними окупантами ходила по будинках у селі Чорнобаївка та роздавала бюлетені

Жительку Чорнобаївки на Херсонщині засудили через участь у проведенні «референдуму» про приєднання регону до РФ. Вона отримала п'ять років за ґратами. Про це повідомили у пресслужбі Приморського райсуду Одеси.

Зазначєаться, що прихильниця ворога роздавала бюлетені для голосування за входження області до Росії.

Слідство встановило, що торік у вересні жінка разом з озброєними окупантами ходила по будинках у селі Чорнобаївка та роздавала бюлетені.

У суді обвинувачена визнала свою провину. Саме тому наступні п'ять років вона проведе за ґратами.

Крім того, на 10 років їй заборонили обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, займатися діяльністю, яка повʼязана з виборчим процесом та процесом референдуму.

Нагадаємо, 23 січня суд виніс перший вирок за організацію «референдумів» на Херсонщині.

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Теги: Херсонщина Одеса окупанти референдум

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