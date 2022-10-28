ЗСУ отримали зенітні комплекси Zastava (фото)

20-мм зенітна установка M75 призначена для боротьби з повітряними цілями на відстані до 1500 метрів

Для мобільності зенітні установки можна розміщувати на корпусі бронетранспортера

Українські захисники отримали на озброєння югославські зенітні установки Zastava двох типів. Поки не розголошується, чи вони були подаровані колишньою югославською країною, чи придбані за контрактом.

ЗСУ вже показали установки Zastava M75 калібру 20×110 мм в роботі.

Югославська одноствольна 20-мм зенітна установка M75 призначена для боротьби з повітряними цілями на відстані до 1500 метрів. Вона також ефективна при застосуванні проти наземних цілей, особливо живої сили, неброньованих та легкоброньованих цілей. У похідному положенні установка перевозиться на двовісному шасі за вантажівкою, у бойовому положенні встановлюється на лафет.

Для мобільності зенітну установку можна розміщувати на корпусі бронетранспортера. M75 успішно застосовували під час громадянської війни у ​​колишній Югославії. Нині вона знаходиться на озброєнні держав-правонаступників Югославії.

Також українські військові оприлюднили фотографію із зенітною 20×110мм установкою Zastava M55.

Ця зенітна установка відносно легка та проста у налаштуванні, що робить її ідеальною для швидкого розгортання. У конструкції, заснованій на Oerlikon, використовується барабанний магазин на 60 набоїв з верхньою подачею. Її основна роль – протиповітряна, проте установка була виготовлена ​​з урахуванням усіх ступенів вогню, у тому числі горизонтального для використання проти транспортних засобів.

Найпоширенішою варіацією установки є версія M55A2, яка має три 20 мм гармати. У ході 44-денної азербайджансько-вірменської війни у Нагірному Карабасі війська застосовували M55A4 встановлені на бронетранспортерах МТ-ЛБ.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.