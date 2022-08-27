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ЗСУ під Марганцем збили безпілотник рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ під Марганцем збили безпілотник рашистів
Російський безпілотник був знищений українськими військовими в Томаківській громаді
фото ілюстративне

БПЛА окупантів проводив над областю аеророзвідку

Сьогодні, 27 серпня, Сили підрозділу протиповітряної оборони вдень під Марганцем збили російський безпілотник. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Повідомляється, що БПЛА окупантів був знищений українськими військовими в Томаківській громаді Дніпропетровської області під час проведення ним аеророзвідки.

«Маємо хороші новини: в Томаківській громаді сьогодні наші військові збили безпілотник росіян. Ще одна пташка доліталася, бо, як кажуть у нас в Україні, – нічого шастать і розвідувати. Дякую нашим силам ППО за роботу!», – йдеться у повідомленні.

Також Лукашук повідомив, що сьогодні по Нікополю окупанти завдали ракетного удару.

Рашисти випустили дві ракети «земля-повітря». Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території.

Нагадаємо, триває сто вісімдесят пʼята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території нашої Держави. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь. 

Теги: війна окупація Дніпропетровщина

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