З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ

Є пошкодження на південній стороні Антонівського моста

Міст стоїть, але є серйозні пошкодження на південній стороні

У мережі з'явилися супутникові знімки Антонівського мосту у Херсоні, зроблені супутником Planet Labs. На світлинах, що зроблені о 15:00 26 серпня, видно значні пошкодження, яких зазнав міст через Дніпро унаслідок ударів Збройних сил України.

Проліт не впав, але можна побачити пошкодження на південній стороні. Транспорту на мосту не видно. Понтонна переправа досі працює.

Нагадаємо, удень 26 серпня над Антонівським мостом, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню, був помітний дим.

ЗСУ вранці 25 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту. Окупанти не можуть його ані використовувати, ані ремонтувати, «оскільки ремонтні бригади теж евакуйовані, усвідомлюючи, що вогневий контроль не припиняється».

24 серпня вранці біля Антонівського мосту знову лунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні.

Перед цим стало відомо, що окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.

До слова, рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст.