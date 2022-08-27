Десять ударів за ніч: наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)

У Нікополі понівечені близько десяти приватних будинків

Окупанти вночі інтенсивно обстрілювали два райони Дніпропетровської області

У ніч на суботу, 27 серпня, російська загарбницька армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих.

У сам Нікополь прилетіли сім снарядів із важкої артилерії. «У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 тис. родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу», – розповів Резніченко.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів із «Градів» та важкої артилерії. Є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з «Ураганів» та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

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Нагадаємо, війська загарбників протягом 26 серпня чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Внаслідок атак поранення зазнала 63-річна жінка