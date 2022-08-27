ЗСУ заблокували рашистам шлях через Дніпро – Хлань

Рашисти більше не мають змоги перекидати ні техніку, ні живу силу через Дніпро

26 серпня українські військові завдали удару по відремонтованій частині Антонівського мосту

Удари українських захисників по мостах в Херсонській області позбавили окупантів можливості перекидати техніку і солдатів через Дніпро. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Станом на сьогодні у окупантів немає можливості перекидати ні техніку, ні живу силу, ні озброєння, ні підкріплення з лівобережної частини Херсонської області на правий берег, ближче до лінії фронту», – підкреслив Хлань.

Він додав, що вчора українські військові завдали удару по відремонтованій частині Антонівського мосту, який намагалися відновити окупанти. Також в результаті вчорашньої атаки ЗСУ був пошкоджений і тимчасовий міст під Херсоном, який ворог планував спорудити з вкрадених барж.

Як повідомлялося, ЗСУ вранці 25 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту.

Нагадаємо, триває сто вісімдесят пʼята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території нашої Держави. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.