Маріуполь: мер повідомив новини про заручників на «Азовсталі»

Кількість постраждалих людей, які ховаються на металургійному комбінаті в Маріуполі, збільшилася

Наслідки крайнього авіаудару військових РФ по металургійному комбінату виявилися нищівними й постраждало багато людей

Станом на зараз на заблокованій «Азовсталі», яку безупину бомбардують військові РФ, перебувають понад 600 поранених. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Ворог продовжує застосовувати надважке озброєння, скидує авіаційні бомби», – сказав Бойченко.

За його словами, за день кількість поранених внаслідок масштабного авіаудару військових РФ зросла із 170 до 600 осіб.

«Вбили понад 20 000 місцевого населення, це має ознаку не тільки військового злочину, а геноцид російськомовного населення в Маріуполі», – підкреслив Бойченко.

Він особливо наголосив на тому, що укриттях на «Азовсталі» крім українських військових знаходяться мирні жителі.

«Люди чекають на евакуацію, там багато жінок, дітей, літніх людей. Там ще гірші умови, там немає їжі, води, ліків. Вони благають про порятунок», – сказав мер Маріуполя.

Зауважимо, що російські військові 28 квітня скинули на металургійний комбінат Маріуполя надпотужні авіабомби. Загинули люди.

Нагадаємо, після зустрічі президента Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем у Києві, з’явилася надія на евакуацію цивільних з «Азовсталі» в Маріуполі.

Команда президента вже почала планувати евакуацію мирних мешканців.



