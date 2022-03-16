ЗСУ пішли в контрануступ на низці оперативних напрямків – Подоляк

Подоляк: Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях

Українські Збройні сили пішли в контрнаступ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці в Twitter.

«Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях», – йдеться в дописі Подоляка.

Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

Нагадаємо, на Луганщині підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ знищили позиції російських загарбників. До слова, у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про ліквідацію на півдні країни двох російських винищувачів Су-30см. Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.

Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів». Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.