Росіяни обстріляли ракетами телевежу у Вінниці
Зранку пролунали два вибухи з інтервалом в одну хвилину
Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює
Під ранок 16 березня росіяни вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа, про жертв поки не повідомляють. Про це повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Telegram.
О четвертій ранку пролунали два вибухи з інтервалом в одну хвилину. Борзов розповів, що від вибухів пошкоджений об’єкт, але не уточнює, який.
Тим часом через технічні причини тимчасово було припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів у Вінниці та навколишніх громадах.
«Ніч у Вінниці була неспокійною. Внаслідок обстрілу був пошкоджений об’єкт. Жертв нема», – говориться у повідомлені.
Пізніше Держспецзв'язку все ж уточнили, що окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці.
Також у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.
Нагадаємо, 15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.
Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.