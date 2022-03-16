Росіяни обстріляли ракетами телевежу у Вінниці

Зранку пролунали два вибухи з інтервалом в одну хвилину

Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює

Під ранок 16 березня росіяни вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа, про жертв поки не повідомляють. Про це повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Telegram.

О четвертій ранку пролунали два вибухи з інтервалом в одну хвилину. Борзов розповів, що від вибухів пошкоджений об’єкт, але не уточнює, який.

Тим часом через технічні причини тимчасово було припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів у Вінниці та навколишніх громадах.

«Ніч у Вінниці була неспокійною. Внаслідок обстрілу був пошкоджений об’єкт. Жертв нема», – говориться у повідомлені.

Пізніше Держспецзв'язку все ж уточнили, що окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці.

Також у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.

Нагадаємо, 15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.

Читайте також: