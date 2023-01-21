ЗСУ показали чудо-техніку для дистанційного розмінування територій (відео)

Системою розмінування Bozena-5 можна дистанційно з відстані до 5 км

Для розмінування визволених від російських окупантів територій залучається розрахунок дистанційно-керованої системи розмінування Bozena-5.

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Зокрема, таку систему разом із групами розмінування ЗСУ залучено до розмінування визволених територій Харківської області, повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних сил України.

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«Лише протягом трьох тижнів, завдяки злагодженій роботі розрахунку даного зразка інженерного озброєння, відновлено електропостачання для понад 8,5 тисяч споживачів, зокрема, населених пунктів Циркуни, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Борщова, Слобожанське та Липці Харківської області», – йдеться в повідомленні.

Bozena-5 – дистанційно керована система розмінування словацького виробництва, якою можна дистанційно керувати з відстані до 5000 м. Призначена для розмінування ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами з вмістом вибухових речовин, еквівалентних 9 кг тротилу зі швидкістю до 9 км/год.

Нагадаємо, що приблизно 30% території України (близько 180 тисяч км²) було заміновано внаслідок російського вторгнення – це більш як дві території Австрії або п'ять територій Молдови. На повне розмінування України піде від 5 до 10 років. Ідеться про гуманітарне розмінування, яке, на відміну від оперативного та бойового, передбачає комплексний огляд усієї території, де тривали бойові дії.

До слова, група українських саперів пройшла тижневі навчання в Камбоджі – одній із найбільш замінованих країн світу.