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Українські сапери закінчили навчання в одній із найбільш замінованих країн світу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські сапери закінчили навчання в одній із найбільш замінованих країн світу
Українські сапери на мінному полі в селі Прейтотуунг у Камбоджі
AP Photo / Heng Sinith

Надалі навчання українців також триватиме за допомогою регулярних відеоконференцій

Група українських саперів 20 січня закінчила тижневі навчання в Камбоджі – одній із найбільш замінованих країн світу. Про це пише The Associated Press.

Зазначається, що під час навчань група з 15 українських саперів спілкувалася з експератами, які мають досвід знешкодження мінних полів у Камбоджі. Український сапер Станіслав Куликовський розповів, що основною проблемою для українських саперів є масштаб роботи, хоча також важливо встигнути видалити всі міни до повернення цивільних жителів

Упродовж навчань українці побували на різних об'єктах та навчилася користуватися передовим японським міношукачем Advanced Landmine Imaging System. Цей портативний пристрій складається з металошукача з вбудованим георадаром, який може допомогти саперам виявляти та ідентифікувати закопані міни.

Надалі навчання українців також триватиме за допомогою регулярних відеоконференцій. А у квітні група з 3-5 камбоджійських експертів вирушить до Польщі, щоб навчити більше українців.

Зазначимо, що Камбоджа досі усіяна мінами, що залишилися після трьох десятиліть війни та внутрішніх конфліктів, які закінчилися у 1998 році.

Організація НВО Landmine Monitor у своєму звіті за 2022 рік включила Камбоджу та Україну до дев'яти країн із «масовим» мінним забрудненням. Це означає, що вони мали понад 100 квадратних кілометрів замінованої території.

Нагадаємо, що приблизно 30% території України (близько 180 тисяч км²) було заміновано внаслідок російського вторгнення – це більш як дві території Австрії або п'ять територій Молдови. На повне розмінування України піде від 5 до 10 років. Ідеться про гуманітарне розмінування, яке, на відміну від оперативного та бойового, передбачає комплексний огляд усієї території, де тривали бойові дії.

Теги: росія окупанти війна Україна

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