Полк «Азов» повідомив, скільки знищено російських окупантів у Маріуполі

Заступник командира полку Паламар: «Кожні три години підбивається ворожа техніка, і щогодини знищується до двох окупантів»

З моменту облоги міста Маріуполь російським ворогом, бійці окремого загону спеціального призначення (полку) «Азов» знищили та поранили понад 2 тис. окупантів. Про це повідомив заступник командира полку «Азов», капітан Святослав «Калина» Паламар у своєму відеозверненні.

Офіцер зазначив, що українські бійці демонструють неймовірні з військової точки зору речі під час оборони Маріуполя, ведучи безперервні бої з набагато переважаючими силами противника, що тривають понад 50 днів.

Так, захисники Маріуполя поранили і вбили понад 2 тис. одиниць ворожої піхоти, знищили 46 і підбили 27 російських танків, знищили та підбили 69 БМП і БМД, щонайменше 30 БТР, а також чимало бронеавтомобілів «Тайфуни», «Рисі» і «Тигри», велику кількість вантажівок, БПЛА, літак, а також – катер.

«Кожні три години підбивається ворожа техніка, і щогодини знищується до двох окупантів», – зазначив заступник командира полку «Азов».

Паламар наголошує, що українські бійці, захисники міста сподіваються на деблокаду міста.

Нагадаємо, як завив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.







