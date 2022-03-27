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    Події в Україні

    ЗСУ поповнили список трофеїв новими броньованими машинами окупантів

    Трофейні машини відтепер служитимуть Україні - ЗСУ поповнили список трофеїв новими броньованими машинами окупантів
    Трофейні машини відтепер служитимуть Україні
    фото: facebook/kommander.nord

    До автопарку українських воїнів потрапили два броньовані «Урали» моделі «Торнадо-У»

    У Чернігівській області ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими машинами окупанта. Також українські військові знищили чергову колону ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    «Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими «Уралами» моделі «Торнадо-У». Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МОУ РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь Україн», – йдеться у повідомленні.

    Окрім отримання трофейних «Торнадо» сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони окупантів. Так, було ліквідовано два «Тигри», танк та дві вантажівки з боєкомплектами.

    Раніше на тимчасово окупованій території учасники руху опору захопили російську станцію радіоперешкод «Ртуть-БМ».

    Як зазначає агенція Defence Express, перша піддослідна партія таких машин з 10 одиниць була передана армії РФ у 2014 році, після чого було повідомлено про замовлення ще 20 одиниць. Таким чином, загальна кількість комплексів «Ртуть-БМ» в армії РФ, скоріш за все, становить лише декілька десятків.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    ЗСУ поповнили список трофеїв новими броньованими машинами окупантів