Нові трофеї: захисники відібрали у рашистів 10 танків та ЗРК

Усі машини у справному стані, їх уже використовують наші військові для боїв проти загарбників

Сьогодні один із підрозділів Збройних сил України, підпорядкований оперативному командуванню «Північ», провів успішний бій з переважаючими силами противника. В результаті цього бою наші військові захопили одразу 10 танків, зенітно-ракетний комплекс неназваного типу та бойову ремонтно-евакуаційну машину. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ» на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що це перший відомий випадок, коли наші військові як трофей в один момент брали настільки велике число танків ворога – ротний комплект в 10 машин. Для порівняння – за деякими даними, до цього моменту Збройні сили України уже використовували 70 трофейних танків.

ЗРК та БРЕМ - теж «приємний бонус». Схоже, у цьому епізоді трофеєм наших військових став ЗРК «Тор». Сьогодні були повідомлення у відкритих джерелах про те, що саме комплекс такого типу потрапив у руки воїнів ЗСУ на Чернігівщині. Можливо, скоро стане відомим, наскільки завдяки трофеям від рашистів Збройні сили України змогли зміцнити свої частини протиповітряної оборони та Сил підтримки.

Напередодні на Сумщині тероборона знищила колону техніки окупантів і зібрала трофеї.

Також СБУ знайшла секретний GPS-навігатор «елітного» полку окупантів.

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