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    Унікальний трофей: рух опору забрав у окупантів комплекс радіоелектронної боротьби «Ртуть-БМ»

    Комплекс призначений для того, щоб придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди в УКХ-діапазоні радіохвиль - Унікальний трофей: рух опору забрав у окупантів комплекс радіоелектронної боротьби «Ртуть-БМ»
    Комплекс призначений для того, щоб придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди в УКХ-діапазоні радіохвиль
    фото із російських ЗМІ

    У РФ подібних комплексів радіоелектронної боротьби не більше декількох десятків

    На тимчасово окупованій території учасники руху опору захопили російську станцію радіоперешкод «Ртуть-БМ». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Ця платформа використовується для того, щоб заважати роботі радіодетонаторів артилерійських снарядів. Застосовується для прикриття переправ, скупчення військ, та у місцях розташування штабів, – йдеться у повідомленні. – Учасники руху опору на відео повідомляють, що після незначної перестрілки військові РФ втекли, і кинули робочу техніку на місці бойового зіткнення».

    Машина буде використана проти російських окупантів, зазначили у Генштабі.

    Комплекс «Ртуть-БМ» призначений для того, щоб придушити роботу радіопідривачів снарядів, а також може ставити перешкоди в УКХ-діапазоні радіохвиль.

    Як зазначає агенція Defence Express, перша піддослідна партія таких машин з 10 одиниць була передана армії РФ у 2014 році, після чого було повідомлено про замовлення ще 20 одиниць. Таким чином, загальна кількість комплексів «Ртуть-БМ» в армії РФ, скоріш за все, становить лише декілька десятків.

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    Теги: росія окупанти війна військові військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Унікальний трофей: рух опору забрав у окупантів комплекс радіоелектронної боротьби «Ртуть-БМ»