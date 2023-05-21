Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
фото: СтратКом ЗСУ

Втрати ворога уточнюються

Сили оборони України поцілили у штаб одного з підрозділів російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram. «Унаслідок нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ», – йдеться у повідомленні.

5 фото
На весь екран

У ЗСУ зазначили, що втрати супротивника уточнюються.

Триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Запоріжжя ЗСУ війна Telegram втрати Бердянськ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Футболіст зперших днів війни взяв до рук зброю і захищав Україну
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
26 квiтня, 01:36
США та найближчі союзники мають «зачитати Акт про бунт» Брюсселю, Берліну, Риму та Парижу
Тривога Польщі. Європейська канарка у вугільній шахті авторська стаття
21 квiтня, 20:30
Кредитно-фінансова установа входить до числа 50 найбільших банків Росії
НАЗК внесло угорський банк до переліку міжнародних спонсорів війни
4 травня, 17:50
Інеса Братущик та Орест Хома від 1990 року працюють разом у сімейному дуеті
«Війна мене застала в потязі». Народна артистка Інеса Братущик – про евакуацію і життя в Канаді
6 травня, 21:30
Окупанти вдарили по Краматорську
Атака дронів та масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
4 травня, 10:36
Призовний вік пропонується зменшити до 25 років
Кабмін підтримав зниження граничного призовного віку 
5 травня, 23:33
Вибух чули всі мешканці Маріуполя
В окупованому Маріуполі потужний вибух, завили сирени
13 травня, 09:42
Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31
Масштабна повітряна тривога тривала близько 30 хвилин
18 травня, 21:24
Сьогодні на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників
Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС
16 травня, 17:25

Події в Україні

Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті
Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
Бахмут: Череватий повідомив, чи контролюють ЗСУ місто
Бахмут: Череватий повідомив, чи контролюють ЗСУ місто
Ранкова «бавовна» у Донецьку: ймовірний приліт у районі залізниці
Ранкова «бавовна» у Донецьку: ймовірний приліт у районі залізниці
Повітряні сили спрогнозували, скільки літаків F-16 партнери виділять Україні
Повітряні сили спрогнозували, скільки літаків F-16 партнери виділять Україні
Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки по Україні
Британська розвідка пояснила, чому РФ усе частіше використовує дрони для атаки по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Взяття Бахмута: Міноборони повідомило про ситуацію в місті
79K
Путін злякався розпаду Росії
24K
Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)
19K
Рабінович програв суд і наблизив політичну смерть нардепів від ОПЗЖ
16K
Заява Пригожина про взяття Бахмута: ISW оцінив ситуацію
14K
Путін оголосив про повне знищення Бахмута. Обіцяє всім нагороди

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Вчора, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту