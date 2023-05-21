ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)

Втрати ворога уточнюються

Сили оборони України поцілили у штаб одного з підрозділів російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram. «Унаслідок нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ», – йдеться у повідомленні.

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У ЗСУ зазначили, що втрати супротивника уточнюються.

Триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.