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НАЗК внесло угорський банк до переліку міжнародних спонсорів війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАЗК внесло угорський банк до переліку міжнародних спонсорів війни
Кредитно-фінансова установа входить до числа 50 найбільших банків Росії
фото з відкритих джерел

Банк є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік». Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

ОТП Банк становить основу міжнародної фінансової групи ОТП (OTP Group), яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи згідно з даними Будапештської фондової біржі. OTP Bank має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більше ніж в 1 850 населених пунктах держави-терориста, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з санкціями Заходу та намагається їх обійти.

Зазначений банк займає 2 місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів в пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку 15,3%. Банк також займає восьме місце в Росії на ринку кредитних карт.

Російський ОТП Банк залишається одним з провідних банків на російському ринку фінансових послуг навіть після вторгнення РФ в Україну.

Так, згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

За наявною інформацією щодо фінансових результатів російський ОТП Банк отримав у 2020 році 113 млн рублів прибутку та сплатив до бюджету країни-агресора колосальну суму – близько 190 млн рублів лише податку на прибуток. 

Важливо. Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим.

Так, зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками. При цьому, банки посилаються на закон РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані Донецьку та Луганську «народні республіки».

Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму.

OTP Bank є вже 24 компанією, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни. Внесення до цього переліку є дієвим репутаційним інструментом, оскільки  такі компанії вносяться до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками. Взаємодія з базою World-Check допомагає захищати міжнародний фінансовий сектор від спонсорів російської війни, співпраця з якими є небезпечною для соціально відповідального бізнесу.

Роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

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Теги: росія банк війна НАЗК

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