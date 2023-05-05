Кабмін підтримав зниження граничного призовного віку 

Відповідний законопроєкт буде винесено на розгляд Верховної Ради

Сьогодні, 5 травня, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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За його словами, під час сьогоднішнього засідання уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до до статей 15, 18, 18-1, 37 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу». Нововведення передбачають зниження граничного віку перебування громадян на військовму обліку з 27 до 25 років.

Згідно з проєктом закону, чоловіків до 27 років, які не проходили термінову службу або військову кафедру, не можуть мобілізувати.

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Нагадаємо, що воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 діб. Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 ухвалила Верховна Рада. Відповідні законопроєкти були подані президентом. Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб.