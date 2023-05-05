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Кабмін підтримав зниження граничного призовного віку 

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кабмін підтримав зниження граничного призовного віку 
фото: «Слово і діло»

Відповідний законопроєкт буде винесено на розгляд Верховної Ради

Сьогодні, 5 травня, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, під час сьогоднішнього засідання уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до до статей 15, 18, 18-1, 37 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу». Нововведення передбачають зниження граничного віку перебування громадян на військовму обліку з 27 до 25 років.

Згідно з проєктом закону, чоловіків до 27 років, які не проходили термінову службу або військову кафедру, не можуть мобілізувати. 

Нагадаємо, що воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 діб. Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 ухвалила Верховна Рада. Відповідні законопроєкти були подані президентом. Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

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Теги: воєнний стан військові ЗСУ мобілізація

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