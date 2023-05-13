В окупованому Маріуполі потужний вибух, завили сирени

Окупанти посилюють присутність систем ППО в Маріуполі

У суботу, 13 травня, о 8:49 в окупованому Маріуполі прогримів дуже гучний вибух. Про це повідомляє «Маріуполь. Спротив».

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«Скло ходуном. Сирени завили. Не літак, і не з Азовсталі», – йдеться в повідомленні руху спротиву.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти посили присутність систем ППО в місті.

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«Вчора помічено нова система ЗРК ТОР-2. Вперше. Це доповнення до С-300; БУКів і «Панциря». Судячи за все, операція «Паники нет» триває…» – написав він у Telegram.

У Маріуполі вперше помічено нову систему ЗРК ТОР-2 фото: Петро Андрющенко/Telegram

Як повідомлялося, з окупованої території Донеччини до Росії почали масово тікати представники окупаційної влади та колаборанти. Очевидці повідомляють, що на українському-російському кордоні утворилися довжелезні черги.