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Масштабна повітряна тривога тривала близько 30 хвилин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала близько 30 хвилин
Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31
фото: glavcom.ua

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У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31.

Станом на 21:25 відбій повітряної тривоги по майже всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала близько 30 хвилин фото 1

Нагадаємо, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія окупанти війна тривога

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